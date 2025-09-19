الجمعة 19 سبتمبر 2025
لهذا السبب، قطع الكهرباء عن قرى أبو تشت بقنا غدا

قطع الكهرباء عن قرى
قطع الكهرباء عن قرى أبو تشت بقنا غدا

 أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، عن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح غد السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

مناطق انقطاع الكهرباء في أبوتشت

 وشملت المناطق التي ستتأثر بقطع الكهرباء: النجمة والحمران، وقرية العيلة ونجوعها، وقرية المحارزة ونجوعها، والقناطر الجديدة ومساكن القناطر، ومياه فرشوط.

 

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع.

