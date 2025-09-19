لهذا السبب، قطع الكهرباء عن قرى أبو تشت بقنا غدا

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، عن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي يستلزم فصل التيار الكهربائي صباح غد السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فصل التيار سيبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا، على أن يشمل عددًا من المناطق.

مناطق انقطاع الكهرباء في أبوتشت

وشملت المناطق التي ستتأثر بقطع الكهرباء: النجمة والحمران، وقرية العيلة ونجوعها، وقرية المحارزة ونجوعها، والقناطر الجديدة ومساكن القناطر، ومياه فرشوط.

وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار بضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.