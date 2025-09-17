الأربعاء 17 سبتمبر 2025
خارج الحدود

السعودية وباكستان توقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

بن سلمان وشهباز،
بن سلمان وشهباز، فيتو

وقع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك، إذ يجسد توقيع الاتفاقية عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين وحرصهما على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

 

السعودية وباكستان يوقعان اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك

جاء ذلك أثناء زيارة شهباز شريف إلى العاصمة السعودية الرياض، إذ عقد مع الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة اليوم.

 

اتفاق الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان

وبحسب شبكة «العربية»، فأن اتفاق الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان ينص علي أن الاعتداء على أي من البلدين اعتداء عليهم، وعلي تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين.

