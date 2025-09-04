الخميس 04 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

كاردي بي ترفض تقديم عرض في مباراة Super Bowl

كاردي بي، فيتو
كاردي بي، فيتو

كشفت مغنية الراب الشهيرة كاردي بي، عن رفضها عرضا من اتحاد كرة القدم الأمريكية، لتقديم عرض ما بين الشوطين في مباراة  Super Bowl.

وقالت كاردي بي في تصريحات صحفية: "عُرض عليّ المشاركة في السوبر بول، ورفضتُ.. أشعر أنه قريبًا، إن أتيحت لي الفرصة، سأسجل المزيد من الضربات.. سأكتسب خبرة أكبر، وسأستغلها بكل قوتي".

براءة كاردي بي من قضية الاعتداء على حارسة أمن

في سياق متصل، حكمت محكمة لوس أنجلوس، لصالح مغنية الراب كاردي بي، في الدعوى القضائية المدنية، التي رفعتها حارسة الأمن السابقة إيماني إيليس ضدها.

تفاصيل محاكمة كاري بي

 كانت حارسة الأمن اتهمت  كاردي بي، بالاعتداء الجسدي، والنفسي خلال واقعة تعود إلى عام 2018، مؤكدة أن الحادثة وقعت في عيادة طبيب نسائي في لوس أنجلوس، ومدعية أن النجمة جرحت وجهها بظفرها وبصقت عليها، ما تركها بصدمة نفسية وجراحًا جسدية، وهو ما ثبت كذبه وعدم صحته خلال المحاكمة، بناء علي الشهود والأدلة.

وكانت المغنية كاردي بي نفت جميع الاتهامات، خلال جلسة المحاكمة، موضحة أن الأمر لم يتعدّ مشادة كلامية، قائلة: "لم ألمسها.. كان مجرد جدال لفظي"، موضحة  أن الحارسة تبعتها وصورتها رغمًا عنها في وقت كانت فيه تخفي حملها عن الإعلام، الأمر الذي أشعل غضبها ودفعها لمواجهتها لفظيا.

أول تصريح لـ كاردي بي بعد البراءة

وفي أول تصريح لـ كاردي بي، بعد الفوز في محاكمتها، تحدثت للصحافة والإعلام قائلة: "لا تظنوا أبدًا أنكم سترفعون دعوى تافهة ضدي، وسأعطيكم مالي فقط".

