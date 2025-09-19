محمد فضل شاكر يشعل حماس السعوديين بـ "عـاش سلمـان يا بلادي" (فيديو)

افتتح الفنان محمد فضل شاكر الليلة اللبنانية على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن حفلات موسم جدة، في أمسية استثنائية تنظمها شركة بنش مارك بحضور جماهيري كامل نفدت تذاكره منذ أيام.



ومع صعوده إلى خشبة المسرح، استقبلته حفاوة كبيرة من جمهور جدة الذي ملأ جنبات المسرح بأكثر من 5500 متفرج، لتبدأ الأجواء بنفحات طربية عاطفية رسمت منذ اللحظات الأولى ملامح أمسية مميزة.

وألهب محمد فضل شاكر حماس جمهور بأغنية “عاش سلمان يا بلادي”، وسط تفاعل الجمهور مع الأغنية الي ردد ها أكثر من مرة بناء على طلب الجمهور.

ليلة اللبنانية

محمد فضل شاكر الذي ورث من والده الفنان الكبير فضل شاكر صدق الإحساس ودفء الصوت، اختار أن يفتتح الأمسية بباقة من أعماله التي تميزت بالعذوبة والرومانسية، ليأخذ الجمهور في رحلة وجدانية مفعمة بالشجن والأمل.

وتفاعل الحضور كان لافتًا مع أدائه الذي جمع بين الحضور الشبابي والطابع الطربي الأصيل، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأصوات اللبنانية الصاعدة في الساحة العربية.

