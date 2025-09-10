بيتعرض لظلم وسامحوني، نادين الراسي تعتذر لفضل شاكر ونجله محمد

قدَّمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، اعتذارًا رسميًّا إلى مواطنها الفنان فضل شاكر ونجله محمد، بعد إساءتها لهما في منشور سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تسرعت في حكمها واعترفت بوقوعها في الخطأ.

وجاء اعتذار نادين الراسي في منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه: "يعني بكتفي بالقول بعد ما بدر مني بالأمس، وعقب اكتشاف فعل الظلم الذي وقع على الفنان فضل شاكر، بعتذر منه ومن محمد فضل شاكر، جلَّ من لا يخطئ".

ويأتي هذا الاعتذار بعد موجة جدل أثارتها الراسي إثر هجومها على فضل شاكر في ردٍّ على تسجيل صوتي منسوب إليه، تم تداوله على نطاق واسع، وقد كتبت حينها عبر خاصية القصص القصيرة: "الأخلاق أساس كل شيء، صوتك الرائع لا يكفي، بس بدون أخلاق النتيجة صفر".

وفي منشور آخر، تابعت هجومها بالقول: "إذا كلامك في غضب وعندك حقد المحصلة تكون صفر، الحب والمحبة هما ما يبنيان الفن والفنان والإنسان، ويلي ما عنده حب ومحبة وتصالح، محصلته صفر"، وختمت منشورها بإعلان مقاطعتها الاستماع إلى أغنيات الفنان فضل شاكر، ما عرّضها لانتقادات واسعة عبر منصات التواصل.



وقد لاقى اعتذار الراسي ردود فعل متباينة، بين من رأى فيه شجاعة في التراجع والاعتراف بالخطأ، ومن يرى أن التسرّع في إطلاق الأحكام بات ظاهرة متكررة على الساحة الفنية، تستوجب قدرًا أكبر من التروي والمسؤولية.

