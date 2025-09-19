الحوثيون يستهدفون 3 مدن إسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي ومسيرات

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، فجر اليوم الجمعة، قصف "هدف عسكري في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وقال الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان له: "قصفنا أهدافًا في أم الرشراش وبئر السبع بثلاث مسيرات".

وأضاف سريع أن "العدو الإسرائيلي يهدد المنطقة دولًا وشعوبًا"، مشددًا على ضرورة المضي "في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة".

