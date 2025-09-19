أحمد عسر: 37 دولة تشارك بمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي والبرنامج يشهد عرض أفلام طلبة (فيديو)

قال الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس مهرجان بورسعيد الدولي السينمائي في دورته الأولى إن المهرجان يشارك فيه عدد كبير من الأفلام من 37 دولة مختلفة.

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي الأول بمشاركة 37 دولة

وتابع خلال افتتاح المهرجان "يشهد المهرجان مسابقات بين أفلام طويلة وقصيرة وتسجيلية، بجانب مسابقة أفلام طلبة".

وتابع رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي في دورته الأولى "سيكون على هامش المهرجان ورش فنية مثل ورش في السيناريو وورش في الإخراج وورش في التمثيل".

رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي يشكر المحافظ والداعمين للمهرجان

وتوجه الناقد السينمائي أحمد عسر رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي خلال كلمته بافتتاح المؤتمر بالشكر والتقدير لكل من دعم هذا المشروع منذ البداية مثل الفنان عبد الرحيم حسن والفنان مسعد فودة نقيب السينمائيين والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمنتج هشام سليمان الرئيس الشرفي للمهرجان الذي دعم المهرجان بكل شغف.

وقال “ أتقدم أيضا بالشكر إلى جميع الأجهزة الأمنية بمحافظة بور سعيد ومحافظ بورسعيد والرعاة المشاركين في إقامة الدورة الأولى بمهرجان بورسعيد السينمائي”، مشددا في توجيه الامتنان والشكر إلى محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي مشيرا بأنه كان له حلول لكل العقبات وكان لهم سند حقيقي حتى خروج تلك الدورة إلى النور".

وكان قد أقيم حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، بالمركز الثقافي ببورسعيد وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف وحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وشهد حفل الافتتاح أجواء احتفالية متميزة، وبداية جديدة لدعم السينما في مصر وتعزز الانفتاح على السينما الإقليمية والعالمية، حيث قدم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكي، وأخرجه أحمد يسري، فيما تولى مهندس الديكور إسلام جمال تصميم وتنفيذ ديكور الحفل، وذلك بحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئيس الشرفي للمهـرجان المنتج هشام سليمان، والمخرج خالد جلال مستشار وزير الثقافة للإنتاج الثقافي، والفنانة التونسية درة، وعبد السلام الألفي رئيس جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية (المقيم الإقليمي للمهرجان)، ومعالي السفير محمد بن يوسف سفير دولة تونس بالقاهرة والفنان محمد لطفي والفنان عمرو عبد الجليل والفنان أيمن الشيوي، والمخرج هاني لاشين والمنتج شريف مندور، والفنان عبد الرحيم حسن والناقد الفني دكتور وليد سيف، والكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين والفنان محمد علي رزق، والمطرب أمير صلاح الدين والفنان أحمد الرافعي والفنانة منى هلا.

