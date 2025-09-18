الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إستريلا البرتغالي يكشف لـ"فيتو" سبب تقديم النادي شكوى ضد الزمالك في الفيفا

شيكو بانزا
شيكو بانزا

كشف أندريه كاسترو، مدير الإعلام بنادي إستريلا البرتغالي، أن نادي الزمالك لم يلتزم بسداد القسط الأول من صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، رغم التعهدات السابقة.

وأكد كاسترو في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن تأخر الزمالك في سداد المستحقات دفع إدارة إستريلا إلى التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحفظ حقوق النادي في الصفقة.

ومن ناحية أخرى، واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في شباك الدراويش، عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، عدي الدباغ في الدقيقة 56.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، أدم كايد، خوان ألفينا بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك الاسماعيلي شيكو بانزا

مواد متعلقة

بيب جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وصدارة الدوري الممتاز

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

تأكد غياب بنتايك وبيزيرا عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الجونة بالدوري

محمد شحاتة يدعم الزمالك من المدرجات أمام الإسماعيلي

غياب أوشينج عن مباراة الإسماعيلي، واللاعب يبدأ التأهيل للعودة

خوان ألفينا يقود تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

ميلود حمدي يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، راشفورد يحرز هدف برشلونة الأول أمام نيوكاسل

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

أقوله يا إيمو مايردش أقوله يا زيزو مايردش، شاهد هتافات ساخرة من جماهير الزمالك لنجمي الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز

موظفون فيدراليون يطالبون بمواجهة ترامب ويهددون بإغلاق الحكومة الأمريكية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads