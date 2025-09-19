عرض "Yerma" الصربي لأول مرة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (صور)

شهد المسرح الكبير في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية مساء أمس، العرض المسرحي "Yerma" من صربيا، والمشارك في الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري.

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

تدور أحداث العرض حول معاناة زوجين فقدا لغة الحوار بينهما وسط زحام الحياة، والدور الاجتماعي الذى تفرضه العلاقة علي كلٍ منهما، فغدت الزوجة تطلب حقها في أمومتها رغم علمها بصعوبة الدور وما يتوجب علي النساء بذله في سبيل تنشئة أولادهن، وأصبح الزوج المُكبد بأعباء العيش لا يري في نفسه ما يجعل زوجته تتمسك به، مُظهرًا في ذلك توسلٍ تارة، وتارة أخرى غضب وغلظة ويحتد الصراع وتتصاعد الأحداث في إطار مسرحى غنائى راقص، قادر علي وضع المشاهد في حالة من النشوة الفنية والتفاعل الإيجابي.

يضم فريق عمل العرض الممثلين أليكساندر بيچ، دانيلو فوكومانوڤيتش، الاخراج اليكساندر بيچ، دانيلو فوكومانوڤيتش والإضاءة احمد الفرن.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، إن المهرجان يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتى الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي، حيث يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية.

وأشار إلى أن المهرجان يقدم 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهده، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

