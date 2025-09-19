الجمعة 19 سبتمبر 2025
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر والعتاب ولد من المحبة

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة دخلت مرحلة جديدة تجاوزت فيها الدولتان توترات الماضي، مشددًا على أن الخلافات السابقة كانت نابعة من المحبة، وقال: "العتاب يتولد من المحبة، واليوم الموقف بين القيادتين متبصر وحكيم"، وهو ما انعكس في قوة التعاون الحالي.

 

تعاون سياسي واستخباراتي وتجاري

وأوضح هاكان فيدان، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر وتركيا أصبحتا قادرتين على مناقشة مختلف الملفات الإقليمية مثل ليبيا، سوريا، فلسطين وغزة بكل أريحية وشفافية، مؤكدًا أن التعاون الاستخباراتي والتجاري بين البلدين يسير بشكل متصاعد.

فرص استثمارية ورؤية مشتركة

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن رجال الأعمال الأتراك لديهم رغبة قوية في الاستثمار داخل مصر، معتبرًا أن الرؤية المصرية "ممتازة من حيث الاستضافة وتوفير فرص العمل"، ما يفتح الباب لشراكات اقتصادية أوسع بين البلدين.

 

قوة إقليمية مشتركة

ولفت فيدان إلى أن العلاقات الثنائية ما زالت في بداياتها لكنها "جيدة للغاية"، مضيفًا أن الجمع بين قدرات مصر وتركيا سيخلق قوة كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وأن التنسيق الحالي يتم باحترافية وحكمة، بما يعزز استقرار المنطقة.

