ياسر ريان: الأهلي "خارج الخدمة" والزمالك يمتلك الإمكانات لحصد لقب الدوري

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية لم يكن على المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع تحسنًا في الأداء مع تولي عماد النحاس المسؤولية الفنية، إلا أن الأداء السلبي ما زال مستمرًّا.

وأوضح ريان في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" أن الظروف التي يمر بها الأهلي حاليًّا صعبة للغاية، لافتًا إلى أن الفريق لم يستعد عافيته منذ المشاركة الأخيرة في كأس العالم للأندية، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائجه في الدوري الممتاز.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن وجود الفريق في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري يمثل مفاجأة كبيرة لجماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أن مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل المستويات القوية التي يقدمها الفريق تحت قيادة مديره الفني علي ماهر.

وأوضح أن الأهلي يحتاج إلى عودة الروح والانتصارات سريعًا من أجل تصحيح مساره وتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وتابع: “الزمالك يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لحصد بطولة الدوري هذا الموسم، ولكن بشرط الحفاظ على الاستمرارية وتجنب خسارة النقاط في المواجهات التي تبدو سهلة، لكن مشكلة الزمالك في مشواره ببطولة الدوري الممتاز تكمن في فقدان النقاط خلال المباريات السهلة، وهو ما يعرقل مسيرة الفريق نحو المنافسة على اللقب”.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن مستويات الأندية في الدوري متقاربة إلى حد كبير، وهو ما يجعل كل مباراة بمثابة اختبار حقيقي لأي فريق يسعى لتحقيق البطولة.

وعن عبدالله السعيد، أوضح ريان أن اللاعب يدرك جيدًا قيمة القميص الذي يرتديه حاليًّا مع الزمالك، مشيرًا إلى أنه صنع تاريخًا كبيرًا مع الأهلي قبل الانتقال إلى بيراميدز، حيث تألق بشكل لافت، ليواصل تميزه حاليًا بقميص الزمالك كأحد أبرز نجوم الفريق.

كما أشاد ياسر ريان بقدرات عمرو الجزار، مدافع البنك الأهلي، مؤكدًا أنه من أفضل المدافعين في مصر حاليًا، ولديه مستقبل كبير في الكرة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.