بسبب لعبة منى الشاذلي، عمرو يوسف لـ دينا الشربيني: عيب احنا في برنامج (فيديو)

شهدت كواليس حلقة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة "أون"، لحظة كوميدية لافتة بين الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني، أثناء مشاركتهما في إحدى الألعاب التفاعلية على الهواء وبالتحديد لعبة تمثيل أفلام من الأربعينات.

 

بداية الموقف بين دينا الشربيني وعمرو يوسف

الفنان عمرو يوسف حاول التشويش على دينا الشربيني خلال محاولتها توصيل معنى الفيلم بالإشارة وتعبيرات الجسد والوجه، ما أزعج دينا الشربيني وطالبته بالتوقف أو النهوض والتمثيل ممثلًا عن جميع من في الحلقة.

وخلال اللعبة، وجَّه عمرو يوسف حديثه لدينا الشربيني قائلًا مازحًا: "دينا عيب.. احنا في برنامج". 

رد دينا الشربيني الطريف

من جانبها لم تتأخر دينا الشربيني في الرد، حيث قاطعته قائلة: "أنت بترد عليَّ ليه؟ أنا مش بمثل الفيلم ليك أنت ولا أقول لك قوم مثل إنت"، ما أشعل أجواء المرح داخل الإستوديو وسط تفاعل الجمهور.

خلفية عن فيلم "درويش"

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع مشاركتهما معًا في فيلم "درويش"، الذي يُعد من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

الفيلم فكرة قديمة تعود إلى ما قبل أربع سنوات بحسب تصريحات عمرو يوسف، الذي أكد أن النص أعجبه بشدة منذ اللحظة الأولى.

وأوضح أن العمل مكلف إنتاجيًّا، ورغم ذلك تحمست له شركة الإنتاج بعدما عرض عليهم السيناريو، ليقرروا خوض التجربة.

أما دينا الشربيني فكشفت أن كواليس تصوير الفيلم كانت مليئة بالأجواء العائلية، لافتة إلى أن وجود "أم أحمد" التي كانت تعدُّ الأكلات الشرقية والطواجن والمحاشي أضفى أجواءً مميزة على الفريق.

