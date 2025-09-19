الجمعة 19 سبتمبر 2025
موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "النبي المعلم صلى الله عليه وسلم"

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025م، تحت عنوان “النبيُّ المعلِّمُ صلَّى الله عليه وسلَّم”

 

رابط تحميل نص خطبة اليوم الجمعة 

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط.

 

وزارة الأوقاف تعقد 684 ندوة علمية حول "بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم"

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظمت (684) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم".

تناولت هذه الندوات مجموعة من الموضوعات العلمية والدينية والتربوية، وركزت على دور العلم والعمل في بناء الإنسان والمجتمع، وأهمية ترسيخ القيم الدينية والوطنية بين مختلف فئات المجتمع.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات بث رسالة واضحة حول تعزيز الوعي المجتمعي، وغرس قيم الاجتهاد والمثابرة، وربط التعليم بالعمل الصالح بما يُسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.

الأوقاف الفكر الوسطي المستنير خطبة اليوم خطبة اليوم الجمعة منصة الأوقاف الرقمية منصة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة موضوع خطبة اليوم وزارة الأوقاف

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "النبي المعلم صلى الله عليه وسلم"

