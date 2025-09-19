كيف أعاد القانون التوازن بين العمل والأمومة؟

مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد في سبتمبر الجاري، برزت مجموعة من المواد التي تمثل تحولًا مهمًا في أوضاع المرأة العاملة داخل سوق العمل المصري، حيث حرص المشرّع على أن يوازن بين متطلبات بيئة العمل واحتياجات المرأة الأسرية، خاصة في ما يتعلق بـ رعاية الطفل والحماية خلال فترات الحمل والولادة.

ضوابط الحصول على إجازة دون أجر

القانون منح العاملة حق الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين في كل مرة، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط أن تكون قد أمضت عامًا على الأقل في المنشأة، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين. وفي خطوة أكثر إنصافًا، نصت المادة (58) على أحقية العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب مع الحفاظ على كامل حقوقها التأمينية.

ولم يغفل القانون دور بيئة العمل نفسها في دعم الأمهات، فألزم أصحاب المنشآت التي تضم مائة عاملة أو أكثر بإنشاء دار حضانة داخل مقر العمل، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، على أن يتم تحديد الضوابط بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة. أما المنشآت الأصغر، فقد أوجب القانون عليها الاشتراك في توفير هذه الخدمة بشكل جماعي إذا تواجدت في منطقة واحدة.

وعلى صعيد الإجازات، نصت المادة (54) على أن للعاملة الحق في أربعة أشهر إجازة وضع بأجر كامل، تشمل المدة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا، ولا تتكرر هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال الخدمة. كما خفض القانون ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس، مع حظر إلزامها بساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.

حظر إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع

الأكثر وضوحًا كان في الحماية من الفصل، حيث شدد القانون على حظر إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، إلا في حال وجود سبب مشروع، وهو ما يمثل ضمانة أساسية ضد الممارسات التعسفية التي كانت تتعرض لها بعض العاملات في السابق.

وتكريسًا لحق الأمومة، أتاح القانون للمرأة التي ترضع طفلها خلال أول عامين من الوضع فترتين إضافيتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتُحتسبان ضمن ساعات العمل دون أي مساس بالأجر.

بهذا الإطار، يضع قانون العمل الجديد المرأة العاملة في قلب الاهتمام التشريعي، باعتبارها شريكًا أساسيًا في سوق العمل وركنًا لا غنى عنه في الأسرة. وهو ما يعكس توجهًا نحو بناء بيئة عمل أكثر إنصافًا وعدالة، لا تكتفي بتمكين المرأة نظريًا، بل تترجم هذا التمكين إلى حقوق عملية ملموسة.

