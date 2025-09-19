الجمعة 19 سبتمبر 2025
حبس إخواني بتهمة نشر أخبار كاذبة

امرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس أحد عناصر جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

نيابة أمن الدولة العليا جماعة الإخوان أخبار كاذبة

