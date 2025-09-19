من شهادة صحية إلى صحيفة جنائية، شروط جديدة لمزاولة مهنة السايس

منذ سنوات طويلة ارتبطت مهنة السايس في المخيلة العامة بالعشوائية، واعتبرت إحدى صور الفوضى التي تحكم العلاقة بين الشارع والمواطن. إلا أن صدور قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميًا بـ"قانون السايس"، جاء ليعيد ضبط هذه المهنة، ويحولها من ممارسة فردية غير خاضعة للرقابة إلى نشاط مُقنن يخضع لشروط صارمة وأحكام واضحة.

شروط العمل في مهنة السايس

القانون لم يكتفِ بوضع شروط عمرية وتعليمية، كألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وأن يجيد القراءة والكتابة، بل ألزم أيضًا بامتلاك رخصة قيادة سارية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب ضرورة أن يكون السجل الجنائي نظيفًا من الجرائم المخلة بالشرف أو قضايا المخدرات أو الاعتداء على النفس. كما اشترط القانون تقديم شهادة طبية معتمدة تؤكد خلو المتقدم من تعاطي المواد المخدرة، في إشارة إلى أن المهنة لم تعد تُمارس إلا في إطار يراعي الانضباط والسلوك السليم.

وتتولى لجنة مختصة فحص طلبات الترخيص بعد استكمال المستندات، بداية من بطاقة الرقم القومي وحتى صحيفة الحالة الجنائية، ثم يصدر الترخيص بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، مقابل رسوم لا تتجاوز 2000 جنيه. وتكون مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ضوابط سحب رخصة السايس

لكن الأهم أن القانون لم يغفل عن جانب الرقابة، إذ منح اللجنة المختصة الحق في سحب الرخصة بقرار مسبب إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على مبالغ مالية من قائدي المركبات تتجاوز القيمة المحددة رسميًا. وهنا تظهر الفلسفة الحقيقية للقانون: ليس مجرد تقنين لمهنة، بل محاولة لإعادة التوازن بين المواطن الذي يبحث عن مكان آمن لسيارته، والدولة التي تسعى لضبط الشارع العام، والعامل الذي يحترف المهنة.

بهذا المعنى، يمثل "قانون السايس" خطوة نحو إنهاء حالة الاستغلال التي طالما عانى منها السائقون، وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام دمج عشرات العاملين بالمهنة في منظومة قانونية منظمة تضمن لهم حقوقًا وتفرض عليهم التزامات، ليصبح المشهد أكثر انضباطًا وأقل فوضى

