كارول سماحة تبكي على الهواء بسبب زوجها الراحل (فيديو)

بكت المطربة اللبنانية كارول سماحة خلال برومو حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة أون، عند حديثها عن ذكرى رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى، مؤكدة أنها عاشت أيامًا صعبة بعد وفاته.

صدمة الرحيل بعد عملية ناجحة

قالت كارول سماحة: "انخدعنا كلنا لإن العملية اللي كان أجرها نجحت، ولكن في النهاية قضاء ربنا وتوفى"، مشيرة إلى أن زوجها كان يدرك قرب رحيله، وكان يهيئها لتحمل المسؤولية وحدها.

وصية مؤثرة ومعاناة 7 سنوات

وكشفت المطربة أن زوجها الراحل أوصاها بكل ما يخص حياته قبل وفاته، مضيفة: "محدش عارف المعاناة اللي احنا مرينا بيها خلال 7 سنوات".

دعم ابنتها في مواجهة الحزن

وأوضحت كارول أنها وجدت في ابنتها قوة استثنائية، حيث قالت لها الأخيرة: "أنا مش عايزاكي تعيطي، مش عايزة اخسرك انتي كمان".

رسالة كارول سماحة للمنتقدين

واختتمت: "اللي يقول إني مش حزينة على فراق زوجي يقولوا اللي هما عايزينه.. بس يفكروا كويس"، مؤكدة أن الألم الذي عاشته لا يعرفه أحد.

موعد حلقة كارول سماحة

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" في حلقة يوم الجمعة المقبلة، النجمة كارول سماحة في ظهورها الأول بعد الرحيل المفاجئ لزوجها المنتج وليد مصطفى قبل عدة أشهر.

