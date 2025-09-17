كارول سماحة لأول مرة بعد رحيل زوجها في معكم منى الشاذلي



يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON" في حلقة يوم الجمعة المقبلة، النجمة كارول سماحة في ظهورها الأول بعد الرحيل المفاجئ لزوجها المنتج وليد مصطفى قبل عدة أشهر.

كارول سماحة

وتحكي كارول سماحة لأول مرة عن السنوات الصعبة التي قضتها الأسرة بعد اكتشاف مرض زوجها قبل سبع سنوات واتخاذهما قرارا بعدم الإعلان عن حالته الصحية.

كما تتحدث عن تفاصيل الرحيل المفاجئ بعد إجرائه جراحة زرع كلى ونجاح العملية وخروجه من المستشفى إلى منزله ثم التدهور المفاجئ في حالته الصحية نتيجة مضاعفات العملية والتي أدت إلى الوفاة خلال ساعات قليلة من حدوثها.

ابنتها الصغيرة

عن حديثها مع ابنتها الصغيرة بعد وفاة والدها تحدثت سماحة بتأثر شديد ورغم صغر سن الفتاة إلا أنها تحدثت معها ليستطيعا أن يواجها الأزمة وكذلك الحديث مع ابنة وليد الكبرى ووالدتها والذين تجمعهم علاقة مودة واحترام أرسى دعائمها زوجها الراحل وكذلك وصيته التي كتبها قبل رحيله.

