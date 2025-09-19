الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير إستراتيجي: قوة مصر العسكرية الضمان الحقيقي للأمن القومي العربي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك إسبانيا، فيتو

قال الدكتور فوزي رمضان، الخبير الإستراتيجي، إن الدور المصري أصبح محور اهتمام عالمي في ظل التحديات المتسارعة بالمنطقة، موضحًا أن هذا الاهتمام يعكس إستراتيجية مصر المتكاملة التي تجمع بين الدبلوماسية العريقة والإعلام الواضح والحاسم.

 

دعم القضية الفلسطينية بخطاب عالمي

وأشار رمضان، إلى أن الشق الإعلامي في الدور المصري يعكس جدية القاهرة في دعم القضية الفلسطينية، من خلال خطاب موجه للمجتمع الدولي يطالب بالإنصات إلى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يواجه حرب إبادة وتجويع.

زيارة ملك إسبانيا.. رسالة ثقة دولية

واعتبر خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس 2” أن زيارة ملك إسبانيا للقاهرة تمثل رسالة قوية بأن مصر باتت رمزًا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن وجود رئيس قوي، وجيش حديث، وشعب ملتف حول قيادته، يمنح القاهرة ثقلًا هائلًا على الساحة الدولية.

 

تفنيد الشائعات حول معبر رفح

وأوضح رمضان أن مصر نجحت في تفنيد الشائعات التي روّج لها البعض بشأن إغلاق معبر رفح، مؤكدًا أن المعبر مفتوح بشكل مستمر، وأن معظم المساعدات الإنسانية تصل عبره إلى قطاع غزة، ما يعكس مصداقية القاهرة في تعاملها مع الأزمة.

 

شهادة على قوة الدبلوماسية المصرية

وأشارإلى أن قدرة مصر على حشد 142 دولة في مؤتمر واحد تمثل شهادة واضحة على قوتها الدبلوماسية وتأثيرها العالمي، مشيدًا بالدور الداعم من الدول العربية الشقيقة، مثل السعودية والإمارات وقطر، في تعزيز الموقف المصري وجهوده الدبلوماسية.

 

مصر عمود الخيمة العربية

وأكد أن مصر تمثل "عمود الخيمة" و"مدير العالم العربي"، مشددًا على أن شعبها تحمّل الكثير لبناء جيش حديث يمتلك أحدث منظومات التسليح في القوات البحرية والدفاع الجوي والجوية.

 

الضمان الحقيقي للأمن القومي العربي

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قوة مصر العسكرية والدبلوماسية هي الضمان الحقيقي للأمن القومي العربي، داعيًا إلى تكاتف عربي حقيقي لفرض معادلة ردع تحمي المنطقة من أي اعتداءات أو تهديدات.

