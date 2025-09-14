السجن ٧ سنوات لعامل متهم بقتل جده فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمود هيبة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى بمعاقبة المتهم "م.س.ع"، بالسجن 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي بالضرب علي جده.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12853 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بوفاة المجني عليه عقب نقله إلي أحد المستشفيات بوفاة المجني عليه.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم "م.س.ع" عامل، اعتدى بالضرب علي المجني عليه جده "ح.ح.ا" بأن كال له عدة ضربات استقرت بمنطقة الصدر والرأس والأنف، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي ساعدت وعدلت في وفاته بسبب الحالة المرضية التي كان يعاني منها المجني عليه.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه أيقظ حفيده من النوم وطلب منه شراء خبز له، وعلي إثر ذلك نهر جده بصوت عال، معترضا علي إيقاظه من النوم في ذلك الميعاد لشراء العيش فسقط علي الأرض، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه جد المتهم كان يساعده منذ فترة ويقف بجانبه في تربيته والإنفاق عليه ومساعدته في الزواج ومصروف المنزل، وأن جده المجني عليه كان يعاني من أمراض في القلب ما أدي إلي وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

