الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن ٧ سنوات لعامل متهم بقتل جده فى الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد حسين مدين، والمستشار أحمد محمد مدكور، ومحمود هيبة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى بمعاقبة المتهم "م.س.ع"، بالسجن 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي بالضرب علي جده.

لتعزيز الصناعة المحلية، قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

جولة ميدانية لمدير التعليم بالإسكندرية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12853 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بوفاة المجني عليه عقب نقله إلي أحد المستشفيات بوفاة المجني عليه.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهم "م.س.ع" عامل، اعتدى بالضرب علي المجني عليه جده "ح.ح.ا" بأن كال له عدة ضربات استقرت بمنطقة الصدر والرأس والأنف، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي ساعدت وعدلت في وفاته بسبب الحالة المرضية التي كان يعاني منها المجني عليه.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه أيقظ حفيده  من النوم وطلب منه شراء خبز له، وعلي إثر ذلك نهر جده بصوت عال، معترضا علي إيقاظه من النوم في ذلك الميعاد لشراء العيش فسقط علي الأرض، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه جد المتهم كان يساعده منذ فترة ويقف بجانبه في تربيته والإنفاق عليه ومساعدته في الزواج ومصروف المنزل، وأن جده المجني عليه كان يعاني من أمراض في القلب ما أدي إلي وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية جنايات الأسكندرية المنتزه ثان

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

لتعزيز الصناعة المحلية، قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

جولة ميدانية لمدير التعليم بالإسكندرية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

تريزيجيه يسجل هدف الأهلي الأول في شباك إنبي

قطر: إسرائيل ترفض مقترحات وقف النار في غزة وهذا ما نفعله مع مصر

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بيرنلي بالدقيقة الأخيرة

خروج زيزو للإصابة، الأهلي يتعادل مع إنبي سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

ريال مدريد على رأس السجل الذهبي لكأس إنتركونتيننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الثاني أو الآخر وسر التسمية

ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم عمل المقالب في الناس؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads