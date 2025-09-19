قواعد قبول طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات التكنولوجية 2025 ورابط التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر أمام طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، ممن لم يسبق ترشيحهم عبر مكتب التنسيق، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي 2025– 2026.

ويبدأ تقديم الطلاب اعتبارًا من أمس الخميس 18 سبتمبر ويستمر حتى الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، من خلال منصة مخصصة لذلك يمكن الدخول إليها من هنــــــــــــــا.

وحددت الوزارة مجموعة من القواعد العامة الضرورية لقبول طلاب هذه المدارس بالجامعات التكنولوجية نستعرضها في ما يلي:

قواعد قبول طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات التكنولوجية

وجاءت القواعد العامة للتقديم على النحو التالي:

1- نسبة القبول

تخصيص ٥٪ من إجمالي الأعداد المقبولة بكل جامعة تكنولوجية من خلال التقديم الإلكتروني المباشر.

مثال: إذا قبلت الجامعة 2000 طالب عبر التنسيق، يضاف 100 طالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصبح الإجمالي 2100.

3- شروط التقديم

أن يكون الطالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو WE أو مدرسة تكنولوجيا المعلومات.

ألا يكون قد تم ترشيحه مسبقًا للجامعات التكنولوجية عبر مكتب التنسيق.

⁠لا يجوز إعادة التنسيق للطلاب المقبولين بالفعل بالجامعات التكنولوجية.

3- آلية القبول

يقوم الطالب بترتيب رغباته إلكترونيًا للجامعات التكنولوجية من ١ حتى ١٢ رغبة عبر المنصة المخصصة.

يتم القبول وفقًا لترتيب الرغبات والمجموع حتى استكمال نسبة ٥٪.

التنسيق يتم إلكترونيًا دون توزيع جغرافي.

خطوات التقديم الإلكتروني لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الدخول على المنصة المخصصة للتقديم من هنــــــــــــــا.

يقوم الطالب بتسجيل الرقم القومي والرقم السري الموجود باستمارة النجاح.

المنصة متاحة فقط للطلاب المسجلة بياناتهم مسبقًا من قبل الوزارة على الموقع.

يمكن تعديل الرغبات حتى نهاية فترة التقديم، وبعدها لا يُسمح بالتعديل.

