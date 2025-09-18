الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هيفاء وهبي تنعى الإعلامية يمنى شري بكلمات مؤثرة

هيفاء وهبي، فيتو
هيفاء وهبي، فيتو

نعت الفنانة هيفاء وهبي الإعلامية اللبنانية يمنى شري التي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ 55 عاما.

 

وكتبت هيفاء وهبي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بحزن كبير تلقينا خبر وفاة الإعلامية يمنى شري، الرحمة والمغفرة لروحك، سنفقد ابتسامتك وقلبك المحب”.

 

 

وفاة يمنى شري

وتوفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر ناهز الـ 55 عاما في كندا، وذلك بعد معاناة مع المرض دون أن تتضح طبيعة مرضها.

 

 

 

وبدأت شري مسيرتها في إذاعة "صوت الشعب"، وانتقلت إلى "تلفزيون المستقبل"، ثم تابعت في قناة "الجديدة"، مقدمة عدة برامج مباشرة في ذروة شهرة البرامج التلفزيونية على الفضائيات.

 

وتنوعت البرامج التي قدمتها شري في مسيرتها بين الترفيهية والفنية الى برامج الألعاب وتلك المتعلقة بالمهرجانات.

كما خاضت شري عددًا من التجارب التمثيلية في مسلسلات لبنانية، بينها: "الباشا" و"هند خانم".

والراحلة حاصلة على شهادة الإعلام من الجامعة اللبنانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يمنى شري الإعلامية يمنى شري الإعلامية اللبنانية يمنى شري وفاة يمنى شري

مواد متعلقة

أحلام تنعي الإعلامية اللبنانية يمنى شري

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا من كوبنهاجن 2/2 في دوري أبطال أوروبا

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

بلومبرج: أسعار العقارات على سواحل السعودية تصل لـ 40 مليون دولار

كلوب بروج يكتسح موناكو برباعية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads