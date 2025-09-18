بلومبرج: أسعار العقارات على سواحل السعودية تصل لـ 40 مليون دولار

تشهد السعودية طفرة عقارية لافتة مع انطلاق مشروع «لاحق آيلاند» الذي تطوره شركة «ريد سي جلوبال» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة تقديرية تبلغ 27 مليار دولار.

سوق العقارات في السعودية

المشروع، وهو أول تطوير سكني بالكامل للشركة على أرخبيل في البحر الأحمر، يضم فللا وشققا فاخرة يصل سعر بعضها إلى 40 مليون دولار، ليصبح أحدث رموز ازدهار سوق العقارات في المملكة، وفق بلومبرج.

وتبدأ أسعار الشقق على جزيرة «لاحق» من 5.5 مليون ريال (نحو 1.5 مليون دولار)، فيما تتراوح أسعار الفلل بين 18 مليون ريال وتصل حتى 150 مليون ريال، بحسب ستيفن تشيزبرو، رئيس التطوير في «ريد سي جلوبال».

ويضم المشروع 528 فيلا شمال وجنوب الجزيرة الدائرية، و221 شقة سكنية على محيطها، إلى جانب ملعب غولف ومرسى يخوت ونادٍ شاطئي ومدارس لرياضات مائية وسوقين وفندقين.

نقلة نوعية في سوق العقار السعودي

الجزيرة، الممتدة على 400 هكتار، صممت كوجهة خضراء للصفوة الثرية، وتشكل نقلة نوعية في سوق العقار السعودي الذي بدأ حديثًا بالانفتاح أمام المشترين الأجانب.

ويأمل المسؤولون أن يسهم المشروع في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية لزوار البحر الأحمر والحجاج على حد سواء.

ورغم هذا التوسع، لا تزال سوق العقارات الفاخرة في السعودية في بداياتها مقارنة بدبي، حيث يتم بيع العقارات بملايين الدولارات بوتيرة سريعة.

ارتفاع أسعار الشقق في المملكة

ووفق أبحاث «نايت فرانك» ارتفعت أسعار الشقق في المملكة منذ 2019 بنسبة 96%، فيما زادت أسعار الفلل بنسبة 53%، لكن نشاط المبايعات تراجع خلال العام الماضي بفعل تراجع القدرة الشرائية.

وتستهدف مشاريع مثل جزيرة «لاحق» فئة الأثرياء محليًا وعالميًا الباحثين عن منازل عطلات، حيث كشف تشيزبرو أن الطلب قوي، مدفوعًا بمشترين يرغبون في امتلاك عقارات عائلية متعددة الأجيال ومستثمرين أجانب ومشاهير يبحثون عن الخصوصية في وجهة جديدة، من بينهم لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الجزء الجنوبي من الجزيرة لافتتاحه في أقرب وقت عام 2028، فيما تواصل «ريد سي جلوبال» افتتاح فنادق ومنتجعات جديدة؛ فقد افتتحت الشركة حتى الآن خمسة فنادق، ومن المتوقع افتتاح 11 منتجعًا إضافيًا هذا العام، كما أنه مع افتتاح مطار جديد وزيادة الرحلات الدولية، تتوقع الشركة تدفقًا كبيرًا من السياح إلى المنطقة في السنوات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.