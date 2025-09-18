محمود محيي الدين: أزمة الديون العالمية صامتة وهناك 11 مقترحا للحل

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الطبقة الوسطى في الصين والهند أضافت نحو ملياري نسمة للطبقة الوسطى عالميًا، ما وفر قوة دافعة للنمو.



وفي المقابل، أوضح أن تراجع الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة وأوروبا انعكس في صعود نزعات التطرف السياسي، خاصة اليمين المتطرف.

ارتباط الاقتصاد بالسياسة

أشار محيي الدين في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن استمرار السياسات الحمائية بالغرب ليس مرتبطًا برئيس معين، بل بات اتجاهًا عامًا لحماية الاقتصادات، مشددًا على أن الحل يكمن في تعزيز التعاون الإقليمي وتوطين التنمية.

أزمة ديون "صامتة" تهدد العالم

تحدث محيي الدين عن أزمة الديون الدولية الراهنة، واصفًا إياها بـ"الصامتة"، لأنها لا تحظى بالنقاش الكافي عالميًا، على عكس أزمات سابقة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وأوضح أن الدائنين نجحوا في تأمين أنفسهم، بينما يعتصر المدينون إمكاناتهم فقط لسداد أقساط الديون، ما يجعل جزءًا كبيرًا من التمويل يُستخدم لخدمة ديون قديمة بدلًا من دعم التنمية.

ديون تتجاوز التعليم والصحة

أكد محيي الدين أن خدمة الدين في كثير من الدول تجاوزت الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج إلى أن تتحول من "صامتة" إلى "مسموعة" ليتحرك المجتمع الدولي بشأنها.

11 مقترحًا للحل

ودعا محيي الدين إلى تنفيذ 11 مقترحًا دوليًا صاغتها لجنة أممية برئاسته، تشمل زيادة التمويل الميسر للمؤسسات الدولية، مراجعة قواعد مجموعة العشرين بشأن إدارة المديونية وإعادة الهيكلة، مبادلة الديون بمشروعات تنمية أو برامج لمواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أن مصر وعددًا من الدول الأفريقية يتبنون هذه المقترحات، تمهيدًا لمناقشتها على المستوى الدولي.

