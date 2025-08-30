وزير المالية: قلق الناس من الديون محل تقدير وعلى الجميع أن يطمئن

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قلق الناس من الديون «محل تقدير» وللجميع أن يطمئن، وقد بدأنا خفض الدين للناتج المحلي إلى ٨٥,٦٪ فى يونيو الماضى.

مستمرون فى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة

قال الوزير، فى مؤتمر صحفي، إننا مستمرون فى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أضاف: إننا ملتزمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع فى الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

أشار الوزير إلى أن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلى.

