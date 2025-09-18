أستاذ بجامعة عين شمس يكشف إشكالية النظام الحالي للثانوية العامة ومزايا البكالوريا

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن النظام الحالي لـ الثانوية العامة يقوم على امتحان نهائي واحد يحدد مستقبل الطالب، وهو ما يعرضه لضغوط نفسية وعصبية هائلة.

وأوضح أنه في حال تعرض الطالب لأي ظرف طارئ قبل الامتحان، قد يضيع جهد عام كامل بسبب هذا النظام القائم على "الفرصة الواحدة".

فلسفة مختلفة لنظام البكالوريا

وأشار شوقي، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صدى صوت" تقديم إيهاب حليم، على قناة الشمس، إلى أن نظام البكالوريا يعتمد على فلسفة أكثر مرونة، حيث يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين والتعويض، بما يقلل من حدة الضغوط الدراسية.

أبرز الفروق بين الثانوية العامة والبكالوريا

وكشف الخبير التربوي عن الفروق الجوهرية بين النظامين، أبرزها:

المسارات الدراسية: الثانوية العامة تضم ثلاث شعب (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي)، بينما البكالوريا توفر أربعة مسارات (الطب وعلوم الحياة – الهندسة وعلوم الحاسب – الأعمال – الآداب والفنون).

عدد المواد: الثانوية العامة تتضمن نحو 17 مادة، بينما يقل العدد في البكالوريا إلى 7 مواد فقط، مما يخفف العبء الدراسي.

فرص التحسين: نظام البكالوريا يمنح الطالب أربع فرص لتحسين درجاته، الأولى مجانية، والفرص اللاحقة مقابل رسوم رمزية (200 جنيه للمادة)، ويتم احتساب أعلى درجة حصل عليها الطالب.

الجمع بين المسارات: يتيح البكالوريا للطالب الجمع بين أكثر من مسار، فمثلًا يمكن لدارس مسار الطب استكمال مسار الهندسة بدراسة سنة إضافية.

هدف الإصلاح التعليمي

وأكد شوقي أن هذه التغييرات الجذرية تستهدف التغلب على ضغوط الثانوية العامة، وتوفير نظام أكثر عدالة ومرونة، يفتح آفاقًا أوسع للطلاب ويعزز تكافؤ الفرص.

