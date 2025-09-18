مسيرات حاشدة وإضرابات، فرنسا تدخل في موجة جديدة من الاحتجاجات

تشهد فرنسا اليوم الخميس، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية والميزانية العامة، بما يشمل إضرابًا ومسيرات، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف التي تتبناها الحكومة.

احتجاجات كبيرة في فرنسا

وتحركت العديد من مواكب المتظاهرين في شوارع العديد من المدن مثل نيس، ولوهافر، وأفينيون، وشيربورج.

وشارك 100 ألف متظاهر، في العاصمة الفرنسية باريس انطلقوا من ساحة الباستيل، وسلكوا مسارًا تقليديًا نحو ساحة الجمهورية وصولًا إلى ساحة الأمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الفرنسية، أن نحو 250 تجمعًا تم التصريح بها في عموم فرنسا، ومع توقعات بأن يصل إجمالي المشاركين إلى 800 ألف متظاهر، وهذا الرقم، في حال تحققه، سيجعل من هذه الحركة واحدة من أكبر تحركات التعبئة الاجتماعية منذ بداية ولاية الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون.

الإضرابات والاحتجاجات تشل حركة النقل في فرنسا

ومن جانبه ذكر اتحاد "SNES-FSU"، أكبر النقابات في قطاع التعليم الثانوي، أن نسبة الإضراب في مدارس "collèges وlycées" بلغت 45%، في ما وصفه بـ"تعبير عن غضب عميق" تجاه ظروف العودة المدرسية وتدهور الأجور وتراجع مكانة المدرسة العمومية.

احتجاجات كبيرة في فرنسا ، فيتو

وفي رين، انطلق "موكب الغاضبين" على الدراجات الهوائية في المناطق الريفية لإيصال صوت سكان الأرياف، الذين يشعرون بأن أصواتهم مهمشة في النقاش الوطني.

احتجاجات كبيرة في فرنسا ، فيتو

وفي المدينة نفسها، بادرت السلطات المحلية إلى إخلاء وتغطية واجهات مواقف الحافلات بالخشب لحمايتها من أي تخريب محتمل قبل انطلاق المسيرة الرئيسية بعد الظهر.

وانعكست الحركة الاحتجاجية بشكل مباشر على النقل العام في باريس. إذ أعلنت السلطات أن تشغيل المترو سيكون محدودًا، مع توقف بعض الخطوط وإغلاق عشر محطات رئيسية منها "أوبرا"، "الباستيل" و"الجمهورية".

وفي قطاع الصحة، أغلق نحو 90% من الصيدليات أبوابها احتجاجًا على تخفيض الحوافز المتعلقة ببعض الأدوية، معتبرة أن القرار "كارثي للمهنة".

ونشرت السلطات تعزيزات كبيرة من قوات الأمن، ودفعت بمدرعة جديدة تعرف باسم "السينتور"، المجهزة بكاميرات حرارية وقاذفات قنابل مسيلة للدموع، لتأمين التحركات ومنع أعمال العنف.



بصفة عامة، كشفت وزارة الداخلية، أن فرنسا شهدت نحو 230 تحركًا في الشوارع، إضافة إلى 95 محاولة تعطيل شارك فيها حوالي 10 آلاف شخص. وسُجلت 58 حالة اعتقال، بينها 11 في العاصمة.

ورغم أن بعض المراقبين وصفوا التعبئة بأنها أقل حدة مما توقعته النقابات، فإن حجم المشاركة في المدن الكبرى، إلى جانب الإضرابات القطاعية وتعطيل المؤسسات، يعكس استمرار أزمة الثقة بين الشارع والسلطة.

