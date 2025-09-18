المشاط: مصر تترقب تدفق الاستثمارات الإسبانية وتمويلات لمشاريع بعد إبرام اتفاقية الشراكة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تترقب تدفق استثمارات من شركات إسبانية لتنفيذ مشروعات مشتركة، بعد توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) بين البلدين اليوم خلال زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس للقاهرة.

وأضافت المشاط، على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن المشروعات مع إسبانيا ستحظى بتمويل منخفض التكلفة من خلال منح أوروبية ودولية، بالإضافة إلى الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بحسب الشرق بلومبرج.

وأكدت، أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بالنسبة للجانب الإسباني، مشيرة إلى أنها ستسهم في دفع التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للبلدين خاصة قضايا التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي وتمكين المرأة ومشروعات المياه.

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني؛ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.



وجاء ذلك في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني.

تطور العلاقات المصرية الإسبانية

وتأتي الاتفاقية لتعكس تطورًا مستمرًا للعلاقات المصرية الإسبانية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تم توقيعها في فبراير 2025، وتأكيدًا لرغبة البلدين في دعم جهود التنمية المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

