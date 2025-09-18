جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 ضباط في رفح

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بمقتل 4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم خلال معارك في جنوب قطاع غزة، فضلا عن إصابة 3 جنود.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 ضباط في رفح

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إن الحدث الذي أدى إلى مقتل العسكريين وقع في حي الجنينة شرقي رفح.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين خلال عمليات عسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود مع الأردن، في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا متواصلًا.

استشهاد منفذ العملية ضد عناصر جيش الاحتلال

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت عند جسر الملك حسين الرابط بين الضفة الغربية والأردن، والتي أسفرت عن استنفار أمني واسع في المنطقة.

