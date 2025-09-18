الزمالك يتقدم على الإسماعيلي 0/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

تقدم الزمالك على الإسماعيلي 0/1 في الشوط الأول، في المباراة المقامة، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبد الله السعيد هدف الأبيض في مرمى الدراويش في الدقيقة 7 من ضربة جزاء.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، أدم كايد، خوان ألفينا بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.