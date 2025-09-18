الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يتقدم على الإسماعيلي 0/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تقدم الزمالك على الإسماعيلي 0/1 في الشوط الأول، في المباراة المقامة، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبد الله السعيد هدف الأبيض في مرمى الدراويش في الدقيقة 7 من ضربة جزاء.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، أدم كايد، خوان ألفينا بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الاسماعيلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الدوري

مواد متعلقة

تشكيل إنبي لمباراة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي في الدوري الممتاز

خوان ألفينا يقود تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

ميلود حمدي يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads