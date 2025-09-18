أول تعليق من رئيس جامعة الأزهر على انخفاض نسب النجاح في بعض الكليات

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر في أول تعليق رسمي حول ما أثير بشأن انخفاض نسب النجاح في الفرقة الأولى بعدد من كليات الجامعة، أن جميع النتائج تمت مراجعتها بدقة وتبين صحتها الكاملة.

نسب النجاح في بعض كليات الأزهر

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن نسب النجاح في بعض الكليات تراوحت بين 50% و70%، وهو ما أثار تساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور، لافتًا إلى أن هذا الأمر طبيعي في ضوء طبيعة المرحلة الجامعية.

الفرق بين التعليم الجامعي والمدرسي

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن السنة الأولى الجامعية تمثل نقلة حقيقية للطلاب من نظام التعليم المدرسي إلى النظام الجامعي، وهو ما قد يفاجئ بعض الطلاب في البداية ويؤثر على نتائجهم.

وشدد رئيس الجامعة على أن الأهم هو أن "كل طالب يحصل على حقه كاملًا" سواء في التصحيح أو في العملية التعليمية بشكل عام، موضحًا أن الجامعة حريصة على تطبيق معايير العدالة والشفافية في جميع أعمال الكنترول.

وأضاف أن إدارة الجامعة تتابع بشكل مستمر أداء الكليات المختلفة وتسعى لتوفير الدعم الأكاديمي اللازم للطلاب، خاصة في السنوات الأولى، حتى يتمكنوا من التكيف مع متطلبات التعليم الجامعي وتحقيق نتائج أفضل في السنوات التالية.

