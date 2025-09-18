الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

أول تعليق من رئيس جامعة الأزهر على انخفاض نسب النجاح في بعض الكليات

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر في أول تعليق رسمي حول ما أثير بشأن انخفاض نسب النجاح في الفرقة الأولى بعدد من كليات الجامعة، أن جميع النتائج تمت مراجعتها بدقة وتبين صحتها الكاملة.

نسب النجاح في بعض كليات الأزهر

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن نسب النجاح في بعض الكليات تراوحت بين 50% و70%، وهو ما أثار تساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور، لافتًا إلى أن هذا الأمر طبيعي في ضوء طبيعة المرحلة الجامعية.

الفرق بين التعليم الجامعي والمدرسي

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن السنة الأولى الجامعية تمثل نقلة حقيقية للطلاب من نظام التعليم المدرسي إلى النظام الجامعي، وهو ما قد يفاجئ بعض الطلاب في البداية ويؤثر على نتائجهم.

وشدد رئيس الجامعة على أن الأهم هو أن "كل طالب يحصل على حقه كاملًا" سواء في التصحيح أو في العملية التعليمية بشكل عام، موضحًا أن الجامعة حريصة على تطبيق معايير العدالة والشفافية في جميع أعمال الكنترول.

وأضاف أن إدارة الجامعة تتابع بشكل مستمر أداء الكليات المختلفة وتسعى لتوفير الدعم الأكاديمي اللازم للطلاب، خاصة في السنوات الأولى، حتى يتمكنوا من التكيف مع متطلبات التعليم الجامعي وتحقيق نتائج أفضل في السنوات التالية.

