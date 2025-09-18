تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

أعلن مكتب تنسيق جامعة الأزهر نتائج القبول لطلاب الثانوية الأزهرية شعبة علمي بنين 2025، حيث شهدت كليات القمة ارتفاعًا في الحدود الدنيا مقارنة بالعام الماضي.

الحد الأدنى لكليات الطب في تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين

كلية الطب بنين القاهرة: 618 درجة بنسبة 95.08%

كلية الطب بنين دمياط: 613 درجة بنسبة 94.31%

كلية الطب بنين أسيوط: 609 درجة بنسبة 93.85%



كليات طب الأسنان والصيدلة

طب الأسنان القاهرة: 606 درجة بنسبة 93.23%

طب الأسنان أسيوط: 604 درجة بنسبة 92.92%

صيدلة القاهرة: 599 درجة بنسبة 92.15%

صيدلة أسيوط: 594 درجة بنسبة 91.38%



كليات الهندسة والعلوم

هندسة القاهرة: 582 درجة بنسبة 89.54%

هندسة قنا: 577 درجة بنسبة 88.77%

هندسة بنين أسيوط: 572 درجة بنسبة 88%

علوم الحاسب القاهرة: 570 درجة بنسبة 87.69%

علوم البيانات القاهرة: 567 درجة بنسبة 87.23%



وأكدت جامعة الأزهر أن نتائج تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين تعكس الإقبال الكبير على كليات الطب والصيدلة، بينما شهدت كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي تراجعًا نسبيًّا في الحدود الدنيا مقارنة بالقطاع الطبي.

