الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن مكتب تنسيق جامعة الأزهر نتائج القبول لطلاب الثانوية الأزهرية شعبة علمي بنين 2025، حيث شهدت كليات القمة ارتفاعًا في الحدود الدنيا مقارنة بالعام الماضي.

الحد الأدنى لكليات الطب في تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين

كلية الطب بنين القاهرة: 618 درجة بنسبة 95.08%

كلية الطب بنين دمياط: 613 درجة بنسبة 94.31%

كلية الطب بنين أسيوط: 609 درجة بنسبة 93.85%


كليات طب الأسنان والصيدلة

طب الأسنان القاهرة: 606 درجة بنسبة 93.23%

طب الأسنان أسيوط: 604 درجة بنسبة 92.92%

صيدلة القاهرة: 599 درجة بنسبة 92.15%

صيدلة أسيوط: 594 درجة بنسبة 91.38%


كليات الهندسة والعلوم 

هندسة القاهرة: 582 درجة بنسبة 89.54%

هندسة قنا: 577 درجة بنسبة 88.77%

هندسة بنين أسيوط: 572 درجة بنسبة 88%

علوم الحاسب القاهرة: 570 درجة بنسبة 87.69%

علوم البيانات القاهرة: 567 درجة بنسبة 87.23%


وأكدت جامعة الأزهر أن نتائج تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين تعكس الإقبال الكبير على كليات الطب والصيدلة، بينما شهدت كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي تراجعًا نسبيًّا في الحدود الدنيا مقارنة بالقطاع الطبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهندسة والذكاء الاصطناعي الثانوية الأزهرية الحد الأدنى لكليات الطب الثانوية الأزهر الثانوية الازهري الذكاء الاصطناعي هندسة القاهرة تنسيق جامعة الازهر تنسيق الازهر جامعة الأزهر طلاب الثانوية الازهرية مكتب تنسيق جامعة الأزهر

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025.. الدليل الشامل للتسجيل على الموقع الإلكتروني.. قائمة بأسماء المعامل في المحافظات.. وعدد الرغبات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات القبول بكليات علمي وأدبي

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد للعام الدراسى الجديد بأقوى خدمات تعليمية شاملة

بلوجر تقتحم طب بني سويف لتصوير إعلان، ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

جامعة الزقازيق تفتح باب الترشح لمنصب عميد لـ 7 كليات كبرى

تنسيق الجامعات، تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بعلوم حلوان

تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بطب بيطري القاهرة والوظائف المؤهلة لها

التفاصيل الكاملة لانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. التعليم العالي توضح الخطوات.. قائمة بالكليات المتاحة بها.. وهذه الأوراق المطلوبة عند التقديم

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads