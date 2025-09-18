الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 علمي بنات، الحد الأدنى لكليات الطب والهندسة والصيدلة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أعلن مكتب تنسيق جامعة الأزهر نتائج القبول لطلاب الثانوية الأزهرية 2025 شعبة علمي بنات، حيث سجلت كليات القطاع الطبي أعلى الحدود الدنيا، وجاءت كالتالي:

الحد الأدنى لكليات الطب في تنسيق الأزهر 2025 علمي بنات

كلية الطب بنات القاهرة: 618 درجة بنسبة 95.08%

كلية الطب بنات دمياط: 613 درجة بنسبة 94.31%

كلية الطب بنات أسيوط: 609 درجة بنسبة 93.85%


كليات طب الأسنان والصيدلة

طب الأسنان بنات القاهرة: 606 درجة بنسبة 93.23%

صيدلة بنات القاهرة: 599 درجة بنسبة 92.15%

صيدلة بنات أسيوط: 594 درجة بنسبة 91.38%


كليات الهندسة والتمريض

هندسة بنات القاهرة: 582 درجة بنسبة 89.54%

تمريض بنات القاهرة: 578 درجة بنسبة 88.92%

تمريض بنات قنا: 577 درجة بنسبة 88.77%

تمريض بنات القاهرة (فصول): 572 درجة بنسبة 88%

تمريض بنات أسيوط (فصول): 568 درجة بنسبة 87.38%


كليات أخرى 

علوم الحاسب القاهرة: 570 درجة بنسبة 87.69%

علوم البيانات القاهرة: 567 درجة بنسبة 87.31%


وأكدت جامعة الأزهر أن نتائج تنسيق الأزهر 2025 علمي بنات تعكس المنافسة القوية على كليات الطب والصيدلة والأسنان، بينما شهدت كليات التمريض وعلوم الحاسب والبيانات إقبالًا متزايدًا هذا العام.

