مصرع شاب في الأقصر نتيجة إصابته بتسمم غذائي

لقي شاب عشريني مصرعه متأثرا بإصابته بحالة تسمم إثر تناول بلح ملوث بمبيد حفظ طعام، في نجع عمرون بالبغدادي التابعة لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر.

مصرع شاب إثر تسمم غذائي في الأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الأقصر بمصرع الشاب «محمد نجم الدين ربيع» 21 عاما، مقيم بناحية نجع عمرون دائرة البياضية، عقب إصابته بحالة تسمم غذائي لوجبة بلح.

ونقل الشاب إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي صباح أمس الأربعاء، وسط حالة إعياء شديدة، وأثناء الملاحظة الطبية صباح اليوم الخميس، فارق الحياة متأثرا بإصابته بحالة تسمم غذائي.

وأفادت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة البياضية أن الحادث طبيعي ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

