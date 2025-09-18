الخميس 18 سبتمبر 2025
الأقصر تنهي استعداداتها لاستقبال ملك إسبانيا وقرينته (صور)

زيارة ملك إسبانيا
زيارة ملك إسبانيا للأقصر

تشهد محافظة الأقصر بعد قليل، وصول ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيزيا لزيارة المناطق السياحية والأثرية. 

زيارة ملك وملكة إسبانيا إلى الأقصر 

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد أعمال البعثة الأثرية الإسبانية في معابد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك في البر الغربي، في إطار التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا. 

وانتهت محافظة الأقصر خلال الساعات الماضية من وضع اللمسات النهائية على طرق مسار الزيارة الهامة، حيث جرى تنظيف وتهذيب الأشجار، ودهان الشوارع ووضع الحواجز الأمنية المرورية، ورفع إعلام البلدين فوق فندق الونتر بلس والنصب التذكاري وديوان عام محافظة الأقصر.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أجرى عددًا من الجولات على المراكز والمدن، للوقوف على مستوى النظافة والإنارة والخدمات المقدمة للمواطنين.  

وشملت الجولة شارع كورنيش النيل بمدينة الأقصر لمتابعة النظافة والأمن، إلى جانب تفقد محور سمير فرج والطريق المؤدى لميدان سمير فرج بمدخل مدينة طيبة مرورا بالفرقة 15 وطريق مطار الأقصر، ثم توجه إلى القرنة بالبر الغربي، لتفقد إنارة الجبل بالمنطقة الأثرية ليلا.

وخلال جولته، وجّه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للإنارة العامة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بما يليق بالمواطنين والزائرين.  

 

