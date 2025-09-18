مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان

استقبل الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز جهود التعاون بين الصندوق ووزارة العدل ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان.

حضر اللقاء مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، فيما ضم وفد حقوق الإنسان المستشار ميشيل حكيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد شلقامى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارة وفاء المنشاوي رئيس نيابة إدارية، وعدد من أعضاء المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل .



تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، واستعراض أبرز محاور عمل الصندوق الممثلة في السياسات والتشريعات وفى برامج الوقاية كذلك الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات.

إضافة إلى دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وإتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 34 مركزا في 19 محافظة حتى الآن، ويتم توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في ضوء حقوق الإنسان ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية، وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث يتم إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية بيانات المرضى.

كما تم التأكيد على استناد البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وأن الأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات لهم الحق في تلقى العلاج والتأهيل مجانا، ولهم الحق في الحصول على خدمات لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، إضافة لبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وأيضا اتاحة تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

من جانبها ثمنت المستشارة سوزان عبد الرحمن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم خدمات العلاج والتأهيل بالمراكز التابعة للصندوق وفقا للمعايير الدولية، معربة عن سعادتها بما شاهدته من توفير أوجه الرعاية الكاملة للمتعافين من الإدمان بمراكز تتمتع بكافة الخدمات وبالمجان، فضلا عن البرامج الوقائية التي ينفذها الصندوق لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطى المواد المخدرة لاسيما الشباب لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

كما وجهت الشكر للدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، على الجهود الكبيرة التى يقوم بها الصندوق فى برامج الوقاية ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي وحملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات.

