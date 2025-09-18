الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار يسجل أكبر ارتفاع في أسبوعين بعد تغير توقعات الفائدة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع سعر الدولار مقابل جميع نظرائه الرئيسيين، وفسّر المستثمرون التوجه السياسي للاحتياطي الفيدرالي على أنه أقل ميلا للتيسير مما كان متصوّرًا في وقت سابق.

صعد مؤشر "بلومبرج" للعملة الأمريكية بنسبة 0.4%، وهو أكبر مكسب يومي خلال التداولات في أسبوعين، مع تقليص المستثمرين رهانات خفض أسعار الفائدة مستقبلا، وذلك بعد قرار السياسة النقدية الصادر أمس الأربعاء، وقاد الدولار النيوزيلندي والوون الكوري الجنوبي التراجعات.

قالت جين فولي، المحللة الاستراتيجية في "رابوبنك" في لندن: "رغم الإشارة إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، فإن وتيرة وحجم هذه التحركات قد لا يكونان بنفس القدر الذي ألمحت إليه بعض التكهنات مؤخرًا في السوق".

تغطية مراكز بيع الدولار بعد اجتماع الفيدرالي

أضافت: "نظرا لأن أغلب إجراءات التيسير من الفيدرالي تم وضعها في الاعتبار بالفعل قبل اجتماع الأمس، وبما أن السوق ظلت في وضعية بيع للدولار منذ فترة، فإن النبرة التي تبناها الاجتماع دفعت إلى تخارج جزئي من بعض مراكز بيع الدولار على المكشوف".

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

آخر الاستعدادات لإطلاق المعرض الدائم للأحذية والمنتجات الجلدية بمجمع الأمل

الفيدرالي يقرر خفض الفائدة

خفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، كما توقّع الاقتصاديون، وأشار إلى خفضين إضافيين العام الجاري، بعد شهور من ضغط البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض، لكن، ومع استمرار الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول أن المسؤولين سيضطرون إلى مواجهة خيارات صعبة في الأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في خفض الفائدة أم لا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار أسعار الفائدة اجتماع الفيدرالى الفيدرالي يقرر خفض الفائدة الرسوم الجمركية التضخم

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

رئيس الفيدرالي: لم يكن هناك دعم واسع النطاق اليوم لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

قرار جديد لرئيس الوزراء، الاستيلاء المباشر على أراضٍ لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج بالغربية

الخطيب يتسلم تقريرا عن أزمة تصريحات وكيل إمام عاشور

سيناريو الأهلي لتجهيز خليفة النحاس

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads