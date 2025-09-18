الدولار يسجل أكبر ارتفاع في أسبوعين بعد تغير توقعات الفائدة

ارتفع سعر الدولار مقابل جميع نظرائه الرئيسيين، وفسّر المستثمرون التوجه السياسي للاحتياطي الفيدرالي على أنه أقل ميلا للتيسير مما كان متصوّرًا في وقت سابق.

صعد مؤشر "بلومبرج" للعملة الأمريكية بنسبة 0.4%، وهو أكبر مكسب يومي خلال التداولات في أسبوعين، مع تقليص المستثمرين رهانات خفض أسعار الفائدة مستقبلا، وذلك بعد قرار السياسة النقدية الصادر أمس الأربعاء، وقاد الدولار النيوزيلندي والوون الكوري الجنوبي التراجعات.

قالت جين فولي، المحللة الاستراتيجية في "رابوبنك" في لندن: "رغم الإشارة إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، فإن وتيرة وحجم هذه التحركات قد لا يكونان بنفس القدر الذي ألمحت إليه بعض التكهنات مؤخرًا في السوق".

تغطية مراكز بيع الدولار بعد اجتماع الفيدرالي

أضافت: "نظرا لأن أغلب إجراءات التيسير من الفيدرالي تم وضعها في الاعتبار بالفعل قبل اجتماع الأمس، وبما أن السوق ظلت في وضعية بيع للدولار منذ فترة، فإن النبرة التي تبناها الاجتماع دفعت إلى تخارج جزئي من بعض مراكز بيع الدولار على المكشوف".

الفيدرالي يقرر خفض الفائدة

خفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، كما توقّع الاقتصاديون، وأشار إلى خفضين إضافيين العام الجاري، بعد شهور من ضغط البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض، لكن، ومع استمرار الغموض حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول أن المسؤولين سيضطرون إلى مواجهة خيارات صعبة في الأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في خفض الفائدة أم لا.

