قبل انطلاقه الليلة، أسعار تذاكر حفل آدم ومروان خوري ومحمد فضل شاكر بجدة

تنظم المملكة العربية السعودية حفلا استثنائيا في جدة الليلة الخميس 18 سبتمبر، بعد سلسلة حفلات مختلفة ناجحة بالمملكة.

حفل مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في جدة

يضم حفل جدة المنتظر كلا من الثلاثي مروان خوري والمطرب آدم بالإضافة إلى المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، حيث من المقرر أن يقدموا عددا كبيرا من أغانيهم الرومانسية الشهيرة التي عاشت مع الجمهور.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر، حيث بدأت من 300 ريال وحتى 2000 ريال.

كان أحيا المطرب آدم حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 59 في تونس، وشهد الحفل إقبالا كبيرا، وتألق آدم أمام جمهوره بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وخلال وصلة آدم الغنائية، سجد المطرب على المسرح بعد نجاح حفله وسط تفاعل الحضور.

وشهد مهرجان قرطاج في تونس على مدار الأيام الماضية، إقامة عدد كبير من الحفلات في تونس لباقة من أبرز النجوم، وتختم النجمة أحلام فعاليات المهرجان يوم 21 أغسطس، وتصل سعر التذكرة إلى 70 دينارا.

وسبق أن شارك المطرب آدم في حفل ليلة الدموع والذي أقيم بالسعودية في وقت سابق وحقق نجاحات كبيرة.

وقدم آدم وقتها عددا كبيرا من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا، منها أغنية خلصت الحكاية وغيرها.

