عدي الدباغ في الهجوم، التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي بالدوري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على التشكيل المبدئي للفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم  ضمن منافسات الجولة السابعة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمي.

محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد ومحمد اسماعيل وعمر جابر في خط الدفاع.

دونجا وعبدالله السعيد وخوان بيزاير وناصر ماهر وادم كايد في خط الوسط.

عدي الدباغ في خط الهجوم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

الإسماعيلي ضد الزمالك – 5 مساء 

مودرن سبورت ضد إنبي -5 مساء

الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية – 8 مساء

بيراميدز ضد زد – 8 مساء

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي 

1- المصري 14  نقطة 


2- الزمالك 13 نقطة 


3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- بتروجيت 10 نقاط

7- زد 9 نقاط

8- إنبي 9 نقاط

9- بيراميدز 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- الجونة 7 نقاط

15- سموحة 7 نقاط

16- الأهلي 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- المقاولون العرب 4 نقاط

19- الإسماعيلي 4 نقاط

20- فاركو 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 


 

