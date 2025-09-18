الدوري المصري، مودرن سبورت يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنبي

الدوري المصري، يحل فريق إنبي ضيفا ثقيلا اليوم الخميس على مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

وتقام مباراة إنبي ومودرن سبورت في الخامسة مساء على استاد القاهرة الدولي.

يدخل فريق إنبي مباراته اليوم أمام مودرن سبورت، لمواصلة مسيرته الإيجابية بعد التعادل الذي حققه أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وخاض إنبي حتى الآن 6 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في 3 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة، ليصل رصيده إلى 9 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يسعى مودرن سبورت بقيادة مجدي عبد العاطي، أمام إنبي اليوم لتصحيح المسار، بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

وخاض مودرن سبورت 6 مباريات حتى الآن في الدوري الممتاز، فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر في مواجهتين، ليصل رصيده إلى 10 نقاط.

