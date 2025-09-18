الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، مودرن سبورت يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنبي

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، يحل فريق إنبي ضيفا ثقيلا اليوم الخميس على مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

وتقام مباراة إنبي ومودرن سبورت في الخامسة مساء على استاد القاهرة الدولي.

يدخل فريق إنبي مباراته اليوم أمام مودرن سبورت، لمواصلة مسيرته الإيجابية بعد التعادل الذي حققه أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

وخاض إنبي حتى الآن 6 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في 3 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة، ليصل رصيده إلى 9 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يسعى مودرن سبورت بقيادة مجدي عبد العاطي، أمام إنبي اليوم لتصحيح المسار، بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

وخاض مودرن سبورت 6 مباريات حتى الآن في الدوري الممتاز، فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر في مواجهتين، ليصل رصيده إلى 10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري أنبي مودرن سبورت الدورى المصرى الممتاز استاد القاهرة

مواد متعلقة

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف كهرباء الإسماعيلية في لقاء تضميد الجراح

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

أبرزها الأهلي ضد سيراميكا، حكام مباريات غدا الجمعة في الدوري المصري الممتاز

تعادل الجونة وبتروجيت 1-1 في الدوري المصري

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

سؤال برلماني بشأن واقعة اختفاء أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

مصدر طبي بالأهلي يحسم موقف زيزو من مباراة القمة

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads