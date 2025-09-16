الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة بعين شمس

أمرت  نيابة عين شمس، بإحالة عاطلان لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وكمية من مخدر الحشيش، وفرض السيطرة بدائرة القسم، إلى محكمة الجنايات.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام شخصان باتخاذ منطقة عين شمس مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وممارسة البلطجة علي المواطنين.

علي الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس من تحديد مكان المتهمان وضبطهما.

وبتفتيش المتهمان عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الأيس وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار مما تستخدم بدون مسوغ قانوني.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وفرض السيطرة على المواطنين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

