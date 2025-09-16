موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك قمة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مواجهات الجولة السابعة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة



1- الزمالك 13 نقطة

2- المصري 11 نقطة

3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- زد 9 نقاط

7- إنبي 9 نقاط

8- بتروجيت 9 نقاط

9- غزل المحلة 8 نقاط

10- بيراميدز 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- سموحة 7 نقاط

15- الأهلي 6 نقاط

16- الجونة 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط

19- المقاولون العرب 3 نقاط

20- فاركو نقطتان

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتنطلق الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز غدا الأربعاء بثلاث مواجهات تجمع المقاولون ضد فاركو، والجونة ضد بتروجيت، والمصري ضد غزل المحلة.

وتشهد يوم الخميس المقبل 4 مواجهات بين الإسماعيلي ضد الزمالك، ومودرن سبورت ضد إنبي، والاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية، وبيراميدز ضد زد.

وتختتم الجولة يوم الجمعة بمواجهات وادي دجلة ضد طلائع الجيش، وسموحة ضد حرس الحدود، والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز



الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المقاولون ضد فاركو - 5 مساء - ستاد المقاولون

الجونة ضد بتروجيت - 8 مساء - ستاد خالد بشارة

المصري ضد غزل المحلة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد

الخميس 18 سبتمبر 2025

الاسماعيلى ضد الزمالك - 5 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت ضد إنبي - 5 مساء - ستاد القاهرة

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد زد - 8 مساء - ستاد 30 يونيو

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - ستاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- ستاد القاهرة

البنك الأهلي - راحة

