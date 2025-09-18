الخميس 18 سبتمبر 2025
محافظات

حالة الطقس اليوم الخميس 18-9 - 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتوقعت أن يشهد اليوم  الخميس طقسًا حارًّا رطبًا نهارًا، معتدلًا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 34 نهارًا و21 درجة ليلًا.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ليسود طقس  حار رطب أغلب الأنحاء.
 

ويكون الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الطقس اليوم  في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى: 23  ودرجة الحرارة العظمى 34، المحسوسة 36

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34, المحسوسة 36

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 35, المحسوسة  37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 37

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة  36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34  , المحسوسة 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة  الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  36 , المحسوسة 38

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 40
 

