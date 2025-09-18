لحظة اشتباك سيميوني مع مشجعي ليفربول بعد الهدف القاتل (فيديو)

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد، دخل دييجو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، في مشادة حادة مع مشجعي ليفربول تلقى على إثرها بطاقة حمراء خلال هزيمة أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 على ملعب أنفيلد مساء الأربعاء.

وخطف الفريق الإنجليزي الفوز في اللحظات الأخيرة عبر رأسية رائعة من فيرجيل فان دايك في الدقيقة 92.

سلوك مثير للجدل من سيميوني

وبدأت مشادة سيميوني مع الجماهير عندما كان لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف، فقد سيميوني أعصابه واشتعلت مشادته مع أحد الجماهير، قبل أن يتدخل رجال الأمن لإبعاده، ليعود بعدها إلى الخط الجانبي حيث استقبله الحكم ببطاقة حمراء مباشرة.

ورغم أن المدرب الأرجنتيني كان محافظًا على هدوئه معظم فترات اللقاء، فإنه أخفق في السيطرة على أعصابه في الوقت القاتل، ليغادر أرض الملعب دون مصافحة المدرب الهولندي آرني سلوت.

More angles of Diego Simeone's exchange with the Liverpool fans that led to his red card 🍿



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/C3Ruz9tBvq — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2025

وسيميوني ظهر غاضبًا بشدة من بعض جماهير ليفربول، وحاول التوجه للحكم ماوريتسيو مارياني للاعتراض قبل أن يتقبل قرار طرده ويتجه إلى النفق.



El energúmeno que se pasó todo el partido insultando (y escupiendo como se ve al final) a @Simeone https://t.co/u8seYcgfex pic.twitter.com/kw62fYa3Eg — Javi Trulli (@Trulli__UB) September 17, 2025

ماذا قال سيميوني

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن سيميوني قوله إنه تعرض لـ"إهانات طوال المباراة".

وأضاف: "يتحدثون دائمًا عن الاحترام، لكنهم يوجهون لك الشتائم طوال الوقت. لا أستطيع الرد لأنني المدرب. رد فعلي غير مبررة، لكن بعد 90 دقيقة من الإهانات، الأمر ليس سهلًا. الحكم تفهَّم الموقف. آمل أن يعالج ليفربول هذه المسألة، وعندما يتعرفون على الشخص الذي فعل ذلك ستكون هناك عواقب".

وأشار إلى أن المشجع وجه له إشارة غير لائقة، لكن ذلك لم يشفع له أمام الحكم، ليواجه عقوبة الإيقاف عن الوجود على الخطوط في المباريات المقبلة.



نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد

وخطف ليفربول الإنجليزي فوزًا قاتلًا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم، بملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الإنجليزي فوزا هاما على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2).



وبدأ ليفربول تسجيل هدفه الأول بصناعة محمد صلاح بعد ما حول روبرتسون تصويبته إلى هدف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الملك المصري الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من تصويبة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأضاف فان دايك الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

فيما رد أتليتكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق ماركوس يورينتي، قبل أن بسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 81.

