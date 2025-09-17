الأربعاء 17 سبتمبر 2025
قوات إسرائيلية على أسطح المنازل وتحليق مسيرات بقرى ريف القنيطرة في سوريا

آليات عسكرية إسرائيلية
آليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع سوريا

توغلت قوات إسرائيلية في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة  الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود وتنفذ عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل وسط تحليق منخفض للمسيرات".

وكانت قوات من إسرائيلية قد نفذت منذ بداية الشهر الحالي العديد من عمليات التوغل والاعتقال داخل بلدات بريف القنيطرة الشمالي حيث اعتقلت في عملية مشابهة مطلع الشهر الجاري 7 شبان من أبناء جباتا الخشب أيضا.

ويكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بياناته بهذا الخصوص تبرير عملياته بأنه يقوم بتحييد "نشاطات تشكل تهديدا للوجود الإسرائيلي انطلاقا من تلك المناطق وذلك منذ سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي".

 

قوات إسرائيلية على أسطح المنازل وتحليق مسيرات بقرى ريف القنيطرة في سوريا

