فتح باب التقديم لوحدات سكنية اجتماعية بالفرافرة في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ خلال لقائه الجماهيري بمسجد الحصري بمدينة الفرافرة.



وأوضح اللواء ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، أن الهدف من الخطوة هو حصر المتقدمين وتحديد حجم الاحتياج الفعلي، تمهيدًا للبدء في إجراءات

التخصيص للفئات المستحقة.

أضاف ياسر، أن شروط التقديم هي:

•أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

•ألا يقل السن عن 21 عامًا.

•ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الاستفادة من وحدات سكنية مدعومة من الدولة.

•التقديم لوحدة سكنية واحدة فقط لكل أسرة.

وقال ياسر: إن المستندات المطلوبة هي صورة من بطاقة الرقم القومي سارية تثبت الإقامة بمركز الفرافرة، رقم هاتف للتواصل.



موعد ومكان التقديم:

أكد رئيس مركز الفرافرة أن تلقي الطلبات سيكون من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 وحتى يوم الخميس 25 سبتمبر 2025.

