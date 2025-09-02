الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار هواتف المحمول بسعر 8 آلاف جنيه فأقل في السوق المصرية

اسعار الهواتف المحمول
اسعار الهواتف المحمول

يبحث كثير من المستهلكين عن هواتف محمولة بأسعار متوسطة وفى حدود 8000 جنيه داخل الأسواق المحلية.

ونرصد في التقرير التالى أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية والمحلات والتي تتناسب مع عدد كبير من المستهلكين.

قائمة اسعار الهواتف الفئة المتوسطة+

هاتف oppo a 5  بسعر 8000 جنيه

هاتف realme note 50  بسعر 5000 جنيه 

هاتف redmi 14 c  بسعر 6500 جنيه 

هاتف oppo a5i  بسعر6250 جنيه

 

واردات مصر من الهاتف المحمول

 

وانخفضت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 14.3% خلال 2024، لتسجل 4.675 مليون دولار في مقابل 5.457 مليون دولار خلال  2023.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنحو 782 ألف دولار خلال تلك الفترة، لتستحوذ على 0.1% من إجمالي واردات مصر من السلع المعمرة البالغة 3.964 مليار دولار.

وتراجعت واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد خلال ديسمبر لتسجل 68 ألف دولار في مقابل 303 ألف دولار خلال ديسمبر 2023 بتراجع 77.5%.

وزادت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 957.335 مليون دولار في مقابل 946.022 مليون دولار خلال  2023، بزيادة 1.2%.

وارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 48.192 مليون دولار خلال ديسمبر 2024 في مقابل 45.742 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 5.3%.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالي واردات مصر من السلع اسعار الهواتف المحمول اسعار الهواتف المحمولة السوق المصرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

الأكثر قراءة

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

أسعار هواتف المحمول بسعر 8 آلاف جنيه فأقل في السوق المصرية

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

كابتن منتخب مصر لكرة المشردين بعد التتويج بكأس العالم: مكناش مصدقين (فيديو)

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ الإفتاء تحسم الجدل

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads