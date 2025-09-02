أسعار هواتف المحمول بسعر 8 آلاف جنيه فأقل في السوق المصرية

يبحث كثير من المستهلكين عن هواتف محمولة بأسعار متوسطة وفى حدود 8000 جنيه داخل الأسواق المحلية.

ونرصد في التقرير التالى أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية والمحلات والتي تتناسب مع عدد كبير من المستهلكين.

قائمة اسعار الهواتف الفئة المتوسطة+

هاتف oppo a 5 بسعر 8000 جنيه

هاتف realme note 50 بسعر 5000 جنيه

هاتف redmi 14 c بسعر 6500 جنيه

هاتف oppo a5i بسعر6250 جنيه

واردات مصر من الهاتف المحمول

وانخفضت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 14.3% خلال 2024، لتسجل 4.675 مليون دولار في مقابل 5.457 مليون دولار خلال 2023.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنحو 782 ألف دولار خلال تلك الفترة، لتستحوذ على 0.1% من إجمالي واردات مصر من السلع المعمرة البالغة 3.964 مليار دولار.

وتراجعت واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد خلال ديسمبر لتسجل 68 ألف دولار في مقابل 303 ألف دولار خلال ديسمبر 2023 بتراجع 77.5%.

وزادت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 957.335 مليون دولار في مقابل 946.022 مليون دولار خلال 2023، بزيادة 1.2%.

وارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 48.192 مليون دولار خلال ديسمبر 2024 في مقابل 45.742 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 5.3%.





