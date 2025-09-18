ترشيح هذا الفنان للوقوف أمام ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2026

دراما رمضان 2026 ، رشحت الشركة المنتجة الفنان آسر ياسين للوقوف أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الجديد المقرر عرضه برمضان 2026، ولم يتم التواصل معه حتى الآن وما زال الآخر حديث بين صناع العمل فقط.

وكانت قد تعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز علي مسلسل جديد مكون من 30 حلقة تخوض به سباق رمضان المقبل.

وعلمت فيتو أنها تفاضل بين نوعين من السيناريوهات الشعبية والكوميدية، ولم تستقر على أحد منهم حتي الآن.

ويقوم بإخراج العمل محمد الخبيري الذي أخرج آخر أعمالها الدرامية وتقابل حبيب الذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2025.

وشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان المقبل، حيث تعود به "ياسمين عبدالعزيز" بعد أن غابت عن الموسم الماضي، وكانت آخر أعمالها الرمضانية مسلسل "ضرب نار" عام 2023.

وعرض مسلسل وتقابل حبيب في رمضان 2025، من خلال قنوات قنوات الشركة المتحدة، «cbc» «ON»، «dmc»، بجانب منصة «WATCH IT».

قصة مسلسل وتقابل حبيب

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول قصة حب تجمع ياسمين عبد العزيز مع الفنان كريم فهمي.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

