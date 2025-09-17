الأربعاء 17 سبتمبر 2025
قائد سابق بجيش الاحتلال ينتقد توجه نتنياهو في حرب غزة

نتنياهو، فيتو
قال يسرائيل زيف، القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إدارة حرب غزة يسبب عدة مشاكل على المستويين العسكري والإنساني.

 

مخاطر العملية الإسرائيلي في غزة

وأوضح زيف، في تصريحاته، أن العملية الجارية في غزة تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين، والجنود، إضافة إلى المدنيين في القطاع، لخطر جسيم.

انتقادات متصاعدة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي 

وتعكس هذه التصريحات تصاعد الانتقادات داخل الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية بشأن استراتيجية نتنياهو في غزة، خاصة مع طول أمد الحرب وتفاقم تداعياتها.
 

بدء الاجتياح البري لمدينة غزة

من جانبه قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة سيتحول إلى نصب تذكاري إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسري الإسرائيليين وتتخلي عن سلاحها.

وأمس، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري لـمدينة غزة.

