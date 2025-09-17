الأربعاء 17 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تكريم وزير التموين في احتفالية مرور 75 عامًا على إنشاء جامعة عين شمس

وزير التموين
 شهدت كلية التجارة بجامعة عين شمس، مساء اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على إنشاء الجامعة وحفل تخرج دفعة ٢٠٢٥ “دفعة أ.د عبد العزيز حجازي”، وذلك بحضور قيادات الجامعة والكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأسرهم.

 

 

وخلال الاحتفالية، كرّمت الكلية عددًا من أبرز خريجيها الذين حققوا نجاحات مؤثرة في مسيرتهم المهنية والعلمية، حيث جاء في مقدمتهم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في خدمة الدولة المصرية وتطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية، بما يعزز من مسيرة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

 

وأعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن اعتزازه بهذا التكريم من جامعته الأم، مؤكدًا أن ما حققه من نجاح هو ثمرة ما تلقاه من علم وتكوين أكاديمي رصين داخل أروقة كلية التجارة – جامعة عين شمس، التي تعد منارة لإعداد الكفاءات الوطنية المتميزة.

وتخللت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والثقافية، وسط أجواء مبهجة شارك فيها الخريجون وأسرهم، لتجديد روح الانتماء والفخر بإحدى أعرق الجامعات المصرية.

ومن الجدير بالذكر بأن  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد حصل علي درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراة من كلية التجارة جامعة عين شمس.

